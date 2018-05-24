Андрей Сысоев: «Школу вы закончили в городе-герое!»

24 Мая 2018 года, 17:05

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске состоялся праздник выпускников «Последний звонок». Кадеты, гимназисты, лицеисты и школьники попрощались со школьными деньками на площади «Пять углов».

Ребят, стоящих на пороге взрослой жизни, поздравил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев: «Дорогие наши выпускники! Я хочу поздравить вас с одним из главных дней в вашей жизни, Последним звонком. Я хочу поблагодарить вас, ваших родителей, учителей!».

Также сегодня глава администрации города встретился с лучшими выпускниками 2018 года. В торжественной встрече приняли участие 25 школьников. В этом году в ТОП-100 лучших образовательных учреждений по профильным направлениям вошли Мурманский академический лицей, Мурманский политехнический лицей и лицей № 2. В столице Заполярья также развито олимпиадное движение - 120 юных мурманчан стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Всего в этом году в заполярной столице более четырех тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

На площади для выпускников, их учителей, друзей и родителей выступили творческие коллективы. С окончанием школы ребят поздравили зажигательными танцами и весёлыми номерами в ярких оригинальных костюмах. Выступали и совсем юные артисты.

Сами же виновники торжества пели прощальные песни, читали стихи, танцевали. А в заключение праздника выпускники растрогали зрителей традиционным вальсом. На протяжении всего мероприятия гостей и школьников с двух сторон осыпал дождь конфетти. Закончился «Последний звонок» запуском в небо цветных воздушных шаров.

Глава администрации Мурманска дал команду подавать «Последний звонок». Пронести на плече первоклашку в этом году выпала честь Максиму Майорову, выпускнику 11-Б класса гимназии №8. А позвонить в символ праздника, колокольчик, доверили Софье Саженовой, ученице 1-А класса той же гимназии.

«Вы – мурманчане! А мурманчане трудолюбивые, настойчивые, мужественные, умные и очень красивые люди! Да, и школу вы закончили в городе-герое. Поздравляю вас! Успехов, счастья, здоровья! Какое бы учебное заведение вы не закончили, я прошу вас: возвращайтесь в наш любимый город! Вы очень нужны нам!», - подвёл итог своего выступления Андрей Сысоев. Он также пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в университеты.

Праздновать окончание школы выпускникам придётся не долго. Совсем скоро настанет пора сдачи выпускных экзаменов. Уже 26 мая девятиклассники будут сдавать иностранный язык. А 28 мая – выпускники старшей школы напишут ЕГЭ по географии и информатике.