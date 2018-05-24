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Жизнь в Мурманске


Сари
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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

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Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

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Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманская область вошла в тройку лидеров в медиарейтинге регионов по выполнению «майских указов» в сфере экономики
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 17:32

Мурманская область вошла в тройку лидеров в медиарейтинге регионов по выполнению «майских указов» в сфере экономики


РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

В ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» президента в сфере экономики Мурманская область заняла второе место. Медиаиндекс региона составил 308,1. Лидером ТОП-10 стала Воронежская область, третье место у Санкт-Петербурга.

Губернатор Марина Ковтун представила депутатам Мурманской областной Думы отчёт о результатах деятельности областного правительства за 2017 год. Она сообщила, что сегодня Мурманская область чувствует себя достаточно уверенно. По величине валового регионального продукта на душу населения регион занимает среди регионов России достаточно высокое 14-е место.

Мурманская область также занимает четвёртую позицию в рейтинге регионов РФ по реализации «майских указов» в социальной сфере. Первые три места заняли Санкт-Петербург, Москва и Приморский край.

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