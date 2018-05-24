Мурманская область вошла в тройку лидеров в медиарейтинге регионов по выполнению «майских указов» в сфере экономики

24 Мая 2018 года, 17:32

РОССИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

В ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» президента в сфере экономики Мурманская область заняла второе место. Медиаиндекс региона составил 308,1. Лидером ТОП-10 стала Воронежская область, третье место у Санкт-Петербурга.

Губернатор Марина Ковтун представила депутатам Мурманской областной Думы отчёт о результатах деятельности областного правительства за 2017 год. Она сообщила, что сегодня Мурманская область чувствует себя достаточно уверенно. По величине валового регионального продукта на душу населения регион занимает среди регионов России достаточно высокое 14-е место.

Мурманская область также занимает четвёртую позицию в рейтинге регионов РФ по реализации «майских указов» в социальной сфере. Первые три места заняли Санкт-Петербург, Москва и Приморский край.