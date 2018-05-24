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Главная » НОВОСТИ » Зимой в Финляндии устраивают босоногие забеги
 
 
 
 
24 Мая 2018 года, 19:40

Зимой в Финляндии устраивают босоногие забеги


ФИНЛЯНДИЯ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В последнее время бег стремительно набирает популярность. Вместе с этим растёт и количество людей, практикующих различные техники. Одна из них – бег босиком. Об этом сообщает издание «Yle»

Приверженцы данной техники предпочитают естественный бег без обуви. Кроссовки надевают лишь когда отметка термометра опускается настолько низко, что появляется угроза обморожения. Некоторые, однако, предпочитают носки, в которых сохраняется ощущение босоногости.

«На протяжении месяца я бегаю только в шерстяных носках. Пробежал в носках 150 километров», – рассказывает Киммо Хепониеми из города Лахти. По словам Хепониеми, пока ещё не было слишком сильных морозов для бега в шерстяных носках. Он поделился, что главное в этой технике – надёжно зафиксировать носки, чтобы не сползали. Например, использовать резинки для волос или надеть под шерстяные носки спортивные.

Босоногие спортсмены предупреждают, что начинать нужно понемногу и плавно. Длительная тренировка с непривычки может привести к травмам, поскольку при такой технике мышцы икры и ахиллесово сухожилие задействованы в полной мере.

Фото: Vihtori Koskinen / Yle

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