До +19 градусов ожидается в Мурманской области

25 Мая 2018 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - Очередной атлантический циклон сместится 25 мая на запад Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха +14+19 градусов, в центральных районах местами до +23 градусов.

На реках Мурманской области наблюдается спад весеннего половодья, уровни воды на реках понизились от максимальных уровней за период весеннего половодья на 0,3-2,0 м.

Большинство озёр и водохранилищ очистились ото льда. Ледостав с промоинами сохраняется на Серебрянском водохранилище.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха составляет +10 градусов, ветер западный 3-5 м/с.