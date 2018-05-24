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Жизнь в Мурманске


Сари
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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » До +19 градусов ожидается в Мурманской области
 
 
 
 
25 Мая 2018 года, 08:35

До +19 градусов ожидается в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - Очередной атлантический циклон сместится 25 мая на запад Баренцева моря. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха +14+19 градусов, в центральных районах местами до +23 градусов.

На реках Мурманской области наблюдается спад весеннего половодья, уровни воды на реках понизились от максимальных уровней за период весеннего половодья на 0,3-2,0 м. 

Большинство озёр и водохранилищ очистились ото льда. Ледостав с промоинами сохраняется на Серебрянском водохранилище.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха составляет +10 градусов, ветер западный 3-5 м/с.

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