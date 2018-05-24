Пропавшая мурманская школьница найдена живой

25 Мая 2018 года, 09:48

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманскую школьницу Леру Бугрименко, ушедшую из дома 17 мая, накануне нашли живой. Об этом сообщается в группе «МурманСпаса» во «Вконтакте».

«Лера найдена, жива», - сообщила представитель «МурманСпаса» Ирина Чернова.

Других подробностей пока не сообщается. Волонтёры общественной организации «МурманСпас» вышли на поиски 15-летней девочки накануне вечером. Искали школьницу возле Мурманской областной больницы.

Ранее сообщалось о пропаже девочки. Были рассмотрены разные версии, почему школьница могла не возвращаться домой в течение этих дней. Поисковый отряд, нашедший Валерию публиковал на странице пост о том, что она могла уехать в Украину.

А Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство». За день до пропажи, 17 мая, Валерия ушла ночевать к малознакомой девочке.