В Мурманске завершился конкурс для предпринимателей «Гермес»

25 Мая 2018 года, 10:00

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - В Мурманске наградили лучших предпринимателей – победителей городского конкурса «Гермес». В этом году он состоялся в юбилейный, двадцатый раз. Участие в нём приняли 500 предпринимателей. Конкурс направлен на укрепление общественного статуса предпринимателя, расширение деловых возможностей, повышение культуры и качества обслуживания населения.

В этом году конкурс проводился в трёх номинациях: «Лучший свадебный салон», «Лучшее предприятие общественного питания по изготовлению рыбного сета», «Лучший флорист по изготовлению бизнес-букета (композиции)».

«Предпринимательский конкурс Гермес замечательная мурманская традиция. Гермесу в Мурманске уже 20 лет. На мой взгляд это показатель того что мурманские предприниматели работают над развитием своего бизнеса, занимаются совершенствованием качества своих товаров и услуг», - отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.

В номинации «Лучший свадебный салон» в этом году победил Салон «Торжество». Лучшим предприятием общественного питания по изготовлению рыбного сета стало Lounge-cafe «Терраса». ООО «Пан Тюльпан» признано лучшим флористом по изготовлению бизнес-букета. Победители получили дипломы и подарочные сертификаты.