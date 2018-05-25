Мурманчане избавятся от «отслуживших» градусников

25 Мая 2018 года, 10:13

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – У мурманчан вновь будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников. 26 мая администрация Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск — город чистоты» муниципалитет проводит регулярно. Акция будет проходить не один день. Все желающие успеют избавиться от опасных отходов. Крайний сбор ртутьсодержащих отходов в Мурманске прошёл совсем недавно. Экомобиль проехал по улицам города 21 апреля.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

— район дома №15 по улице Набережной — 10:00;

— на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской — 10:50;

— район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко — 11:30;

— площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и №5 по проезду Ледокольному — 12:20;

— у АЗС по улице Огни Мурманска.

АГМ