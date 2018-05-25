Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» продлили сотрудничество

25 Мая 2018 года, 11:10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В четверг, 24 мая, крупнейший авиаперевозчик Северо-Запада, авиакомпания «Россия», и ФК «Зенит» в рамках ПМЭФ-2018 продлили успешное 5-летнее сотрудничество – стороны утвердили партнёрское соглашение еще на один сезон.

В рамках сотрудничества авиакомпания «Россия» оставляет за собой статус официального перевозчика сине-бело-голубых, а ФК «Зенит» и дальше продолжит покорять футбольные арены и брать новые высоты на крыльях «Зенитолета», который так полюбился пассажирам и болельщикам клуба.

Важной составляющей сотрудничества является предоставление авиакомпании права на название трибуны на стадионе «Санкт-Петербург». Дополнительным бонусом для пассажиров болельщиков сине-бело-голубых является выпуск обновленной сувенирной продукции с совместным использованием символики ФК «Зенит» и «России», которую можно будет приобрести в аэропорту Пулково и в фирменных магазинах команды в Санкт-Петербурге.

Подписание нового договора даст старт новому сезону совместного проекта «Территория «Зенита» и вновь откроет перед болельщиками со всей страны возможность выиграть авиаперелёт на матчи любимой команды и помочь своему городу получить гордый титул «Город «Зенита». В текущем сезоне фанаты из Уфы, Омска и Сочи уже получили уникальную возможность поддержать сине-бело-голубых на домашней арене клуба.