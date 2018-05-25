C 80-летием Мурманской области!

25 Мая 2018 года, 11:36

Уважаемые земляки!

От имени коллектива филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» поздравляю вас с 80-летием Мурманской области!

Возведение объектов энергетики по плану ГОЭЛРО, стройки первых пятилеток, военное лихолетье и послевоенное становление, сложные годы реформ и новые надежды... Весь этот путь вместе с жителями Мурманской области прошли энергетики, работники «Колэнерго», которому на днях исполнилось 82 года. Наше предприятие появилось на свет на два года раньше, чем официально была образована Мурманская область. Отчасти это закономерно, ведь чтобы появилась промышленность, возникли города и поселки, необходимо дотянуть до них провода линий электропередачи, обеспечить электроснабжение.

Дорогие земляки, примите пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и достижений, исполнения надежд и неиссякаемого запаса энергии для осуществления всех намеченных планов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть развивается и процветает Мурманская область!