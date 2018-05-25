Спорный невозврат

25 Мая 2018 года, 12:10

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - Споры вокруг законодательной инициативы относительно полного запрета возврата нереализованной продукции продолжаются с января 2018 года. Экспертное сообщество и ключевые ведомства выражают обеспокоенность, что законопроект в текущей редакции может ударить и по потребителям. Для них это отразится в росте цен на продукты, значительном сокращении ассортимента на полках и недоступность излюбленных товаров, пишет ТАСС.

Авторы законопроекта в свою очередь полагают, что данная мера позволит дать импульс для развития местного производства. Однако есть опасение, что ретейл может отказываться от сотрудничества с местными производителями для оптимизации собственных издержек.