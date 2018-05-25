Мурманская область и Удмуртия подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве

25 Мая 2018 года, 12:25

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание дополнительного соглашение между Мурманской областью и Удмуртской Республикой. Документ, подписанный Мариной Ковтун и Александром Бречаловым, утверждает план мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Мурманской области и правительством Удмуртской Республики на 2018-2020 годы. План затрагивает практически все сферы деятельности.

По итогам 2016 года объем товарооборота между регионами составил порядка 260 млн рублей. На территорию Мурманской области из Удмуртской Республики ввозили продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, мебель, обувь и одежду, медицинские изделия и оборудование, строительные материалы и металлоконструкции.