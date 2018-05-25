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Жизнь в Мурманске


Сари
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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманская область и Удмуртия подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве
 
 
 
 
25 Мая 2018 года, 12:25

Мурманская область и Удмуртия подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание дополнительного соглашение между Мурманской областью и Удмуртской Республикой. Документ, подписанный Мариной Ковтун и Александром Бречаловым, утверждает план мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Мурманской области и правительством Удмуртской Республики на 2018-2020 годы. План затрагивает практически все сферы деятельности.

По итогам 2016 года объем товарооборота между регионами составил порядка 260 млн рублей. На территорию Мурманской области из Удмуртской Республики ввозили продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, мебель, обувь и одежду, медицинские изделия и оборудование, строительные материалы и металлоконструкции.

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