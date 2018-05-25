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Делегация Мурманской области сегодня начала работу на экономическом форуме в Петербурге
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Освящено место строительства храма на территории московского офиса «ФосАгро»
 
 
 
 
25 Мая 2018 года, 13:00

Освящено место строительства храма на территории московского офиса «ФосАгро»


МОСКВА/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на территории московского офиса ПАО «ФосАгро» состоялось воздвижение поклонного креста и освящение места строительства будущего храма в честь Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. Храм-часовня станет памятным знаком в честь исторического события – принесения части мощей Святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию. В церемонии приняли участие заместитель председателя Совета директоров «ФосАгро», основатель компании, меценат Андрей Григорьевич Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Андреевич Гурьев. Торжественное богослужение возглавил настоятель Афонского подворья в Москве иеромонах Никита (Смернягин).

Предполагается, что храм-часовня высотой 11 метров будет выполнен в византийском стиле, характерном для раннехристианской архитектуры. Авторами проекта выступили сотрудники ПАО «ФосАгро».

«В регионах присутствия наша компания не только строит новые мощности, но и ведет обширную социальную и благотворительную работу, – сказал Андрей А. Гурьев. – В том числе мы поддерживаем православные святыни и помогаем церкви решить задачу духовного восстановления нашего общества. Венцом этой работы стало уникальное событие прошлого года. Святой Николай прибыл на землю, где его особенно любят и почитают. И память о нашем посильном участии в принесении мощей для нас очень важна. Эту работу мы планируем продолжать. Поэтому сегодня мы не просто закладываем часовню. Мы ставим своеобразную подпись под тем, что уже сделано и даем обещание, что будем делать и впредь».

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Принесение части мощей святителя Николая в Россию состоялось ровно год назад, в День памяти всемирно известного святого. Часть мощей прибыли в нашу страну впервые за 930 лет. С 1087 года мощи хранятся под спудом в папской базилике итальянского города Бари. Договоренность о принесении части мощей Святителя Николая из Италии в Россию была достигнута на встрече с Папой Римским Франциском 13 февраля 2016 года в Гаване (Куба). За 68 дней пребывания частицы мощей в Москве и Санкт-Петербурге поклониться святыне смогли 2,5 миллиона верующих.

Мощи Святителя Николая – одна из главных святынь православного мира. Уже много лет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в город Бари на праздник Святителя Николая Чудотворца для поклонения и молитвы направляется группа паломников из епархий Русской Православной Церкви. Паломнические поездки в г. Бари организуются по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла группой «ФосАгро» и на средства Андрея Г. Гурьева.

Первый паломнический тур состоялся в мае 2011 года. С тех пор в паломнических поездках в Бари приняло участие более 3000 человек из 130 российских епархий РПЦ МП. В том числе – работники предприятий компании «ФосАгро», для которых поездки организуются на безвозмездной основе. Принесение части мощей Святителя Николая в Россию также состоялось при активном участии благодетелей Гурьевых.

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Организация паломнических поездок в Бари – одно из направлений обширной деятельности Компании «ФосАгро» в сфере культурного и духовного развития России. «ФосАгро» осуществляет поддержку российских культурных и духовных объектов регионального, федерального и международного масштабов. В частности, оказывает серьезное содействие восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ, укреплению духовного воспитания. Так, при поддержке тружеников Компании был построен храм Святых Преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких (Череповец, Вологодская, область), храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа (Кировск, Мурманская область), отреставрирован Свято – Троицкий храм (Балаково, Саратовская область), учреждена воскресная школа при храме Преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких и восстановлена воскресная школа при храме Святого Пророка Илии (с. Абаканово, Вологодская область), работникам предприятий в регионах присутствия неоднократно предоставлялась возможность поклониться мощам святых. Компания «ФосАгро» и ее основатель Андрей Г. Гурьев, оказывают серьезную поддержку и Русскому Свято-Пантелеимонову монастырю на Святой Горе Афон. Благотворительная деятельность руководителей «ФосАгро» была отмечена рядом наград Русской Православной Церкви.

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