25 Мая 2018 года, 14:07

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - Правительство Мурманской области и Кольская горно-металлургическая компания заключили специальный инвестиционный контракт о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории региона при реализации стратегического инвестиционного проекта Мурманской области «Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК». Свои подписи под документом сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Мурманской области Марина Ковтун и вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления «Норникеля» Елена Безденежных.

25 апреля Совет по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области принял решение заключить с компанией специнвестконтракт о предоставлении государственной поддержки в форме пониженной ставки по налогу на прибыль и льготы по налогу на имущество организаций. Со своей стороны Кольская ГМК берет на себя обязательства инвестировать в проект Программы реконфигурации производства порядка 25,7 млрд рублей и обеспечить прирост поступлений в консолидированный бюджет региона. Важнейшим аспектом проекта является экологический, реализация позволит существенно снизить выбросы.

«Норникель» и Кольская ГМК являются долгосрочными партнёрами эффективного взаимодействия на территории Мурманской области и всегда соблюдали взятые обязательства. Взятые сегодня обязательства в будущем смогут дать большой экономический эффект. Помимо рабочих мест, экологической составляющей, у нас очень большие планы по восполнению выпадающего дохода в результате предоставления налоговых льгот. В последующие годы эти недополученные средства будут кратно увеличивать бюджет», – заявила Елена Безденежных.