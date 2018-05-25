Будущие экологи и географы два дня боролись «За чистый берег» в Заполярье

25 Мая 2018 года, 15:10

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Всемирный фонд дикой природы провёл очередные учения волонтёров по ликвидации аварийных разливов нефти. На берегу Кольского залива мурманские студенты на практике отрабатывали навыки очистки берегов от нефтяного загрязнения.

Студенты МАГУ в течение двух дней учились ликвидировать последствия разливов нефтепродуктов. Сначала 14 будущих экологов и географов прошли теоретическую подготовку. Молодые люди изучали свойства нефти, знакомились с техникой безопасности и правовыми основами работы. А на учениях они тренировались в очистке береговой линии, пробовали в работе специальное оборудование, устанавливали ёмкости для сбора нефти.

Основным партнёром выступило профессиональное аварийно-спасательное формирование «ЭкоСервис». В этом году на его базе начал работу учебный центр, который будет готовить специалистов по ликвидации аварийных разливов нефти. Волонтеры WWF стали первыми учениками. По завершении курса студенты успешно прошли тестирование и получили официальные свидетельства об обучении.

«Особенно приятно, что организаторы учений - профессиональные спасатели - отметили, что студенты не просто справились с поставленной задачей, а проявили настоящую заинтересованность. И это неудивительно – наш опыт показывает, что в случае реальной угрозы волонтёры WWF России охотнее откликаются на призыв о помощи», - отметил координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения WWF России Вадим Краснопольский.

Проект по подготовке волонтёров, готовых бороться с последствиями нефтеразливов, «За чистый берег!» стартовал в 2005 году. За 12 лет успешно проведено более 20 учений, число добровольцев WWF, с учетом сегодняшних «выпускников», превысило 650 человек. Однако, как говорят эксперты, работу необходимо продолжать – в случае аварии волонтёров никогда не будет много.

Фото: © WWF России