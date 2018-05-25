«Аэрофлот» сможет отказывать авиадебоширам в перевозке

25 Мая 2018 года, 14:40

МОСКВА/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – В понедельник, 4 июня, вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации», который был подписан Президентом Владимиром Путиным.

Авиакомпании получают право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке. Основанием для внесения в «черный список» авиакомпании и последующего отказа в перевозке на все рейсы в течении одного года являются:

—невыполнение распоряжений командира воздушного судна (ч.6 ст.11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях);

—хулиганство на борту (ст.213 Уголовного кодекса РФ);

—совершение действий, угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна (ст.267.1 Уголовного кодекса РФ).

Предложенная Аэрофлотом инициатива выводит российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике и противодействию деструктивному поведению на воздушном транспорте. Комфорт и безопасность полетов являются абсолютными приоритетами для национального перевозчика.

«Мы приветствуем вступление в силу поправок в законодательство, внесения которых давно и последовательно добивался Аэрофлот. При поддержке Президента РФ создан реальный правовой механизм, который позволит российской авиаотрасли вести жесткую и бескомпромиссную борьбу с любыми случаями деструктивного поведения пассажиров, вне зависимости от их социального статуса и положения. Право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке поможет нам сократить количество инцидентов на борту, а также позволит обеспечить законное право пассажиров на безопасный и комфортный полет», — заявил заместитель генерального директора Аэрофлота по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» выполняет ежедневные рейсы из Мурманска в столичный Шереметьево.