Юные мурманчане полдороги ехали на соревнования самостоятельно: пьяного тренера сняли с поезда

25 Мая 2018 года, 14:53

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Октябрьского округа Мурманска провела проверку исполнения требований законодательства РФ в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних. Установлено, в одной из спортивных школ города Мурманска выявлены нарушения в исполнении обязанностей должностными лицами организации. Спортивной школой в апреле 2018 года была организована перевозка спортсменов в Санкт-Петербург для участия в соревновании.

В нарушение требований санитарных правил не было организовано горячее питание и питьевой режим для детей в пути следования, а также не направлено уведомление о планируемой поездке в Роспотребнадзор. Ранее об этом сообщал «Би-порт». Кроме того, несовершеннолетние без контроля следовали в поезде от станции Петрозаводска до Санкт-Петербурга, поскольку откомандированный с детьми от спортивной школы тренер был снят с поезда в связи с нахождением в состоянии алкогольного опьянения.

Этой же школой, вопреки Правилам организованной перевозки группы детей автобусами, не приняты меры к обеспечению детей бутилированной водой и пищевыми продуктами при следовании на соревнования автобусами. Также из-за позднего уведомления ОГИБДД УМВД России по Мурманску об организованной перевозке группы детей автобусом, сотрудники органа внутренних дел не имели возможности обеспечить технический осмотр транспортного средства, провести проверку необходимой сопроводительной документации и дать оценку квалификации водителя.

По факту выявленных нарушений прокурором Октябрьского административного округа внесено представление председателю Комитета по физической культуре и спорту администрации города. Сейчас оно находится на рассмотрении.