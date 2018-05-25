В Мурманске состоится гашение почтовых карточек юбилейным штемпелем

25 Мая 2018 года, 16:14

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – С 27 мая 2018 года в отделении почтовой связи Мурманск 183038 будет проходить гашение специальным штемпелем, который был выпущен по заказу Мурманского филиала Почты России к празднованию 80-летия со дня образования Мурманской области. Совместно с Мурманским областным отделением общества филателистов 27 мая в 10:00 состоится торжественное гашение почтовых карточек спецштемпелем «80 лет Мурманской области».

На оттиске штемпеля и почтовой карточки изображён официальный логотип 80-летия Мурманской области, который голосованием выбрали жители региона. Символ логотипа «Ноль» обозначает земной шар, сложенный из элементов. Шар символизирует небо, море, снег, сопки и восходящее солнце. Волна делит графическую и текстовую части. Она означает дуальность мира: день-ночь, ледовитый океан - незамерзающий порт. Чайка – традиционный символ территорий, имеющих выход к морю. Цвета логотипа по-северному сдержаны и неброски.

Северяне, филателисты и гости Кольского края могут посетить почтовое отделение и поставить оттиск памятного коллекционного штемпеля на почтовых конвертах, карточках и открытках для своих близких и друзей. Спецгашение можно произвести во время работы отделения 183038 по адресу: Мурманск, проспект Ленина, д. 82а. Дата проставления штемпеля регулируется. Спецштемпель будет действовать до 01июня 2018 года, после чего будет изъят из обращения.