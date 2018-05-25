В Мурманске появится памятник в виде герба Пограничных войск России

25 Мая 2018 года, 15:34

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – К столетию пограничной службы России сквер возле областного драмтеатра в Мурманске преобразится. В ближайшее время рабочие приступят к установке памятных знаков. Первый – в виде герба ведомства. Рядом появятся два оригинальных пограничных столба. Вдоль дорожек уже размещены восемь стендов с именами героев-пограничников Мурманской области. В темное время суток их будет освещать декоративная подсветка.

«Инициаторами обновления сквера выступили сотрудники пограничной службы. Городские власти идею поддержали. Мы долго думали, как все оформить, чтобы в итоге получилось достойно и красиво. Разработали проект, который мурманчане смогут оценить 28 мая – в День пограничника», – сообщил руководитель муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.