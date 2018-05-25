Семь из десяти пожаров – вина человека

25 Мая 2018 года, 15:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Ежегодно на территории Мурманской области в период с мая по сентябрь складывается достаточно напряжённая пожарная обстановка. В текущем году пожароопасный сезон в Заполярье начался уже 12 мая. С началом пожароопасного периода, чтобы предотвратить лесной пожар, нужно соблюдать повышенное внимание. Согласно официальной статистике семь из десяти лесных пожаров возникают по вине человека.

Особенно опасны в указанный период проведение палов сухой растительности в лесах и на земельных участках, непосредственно к ним примыкающих. Вчера «Би-порт» сообщил о том, что в Терском районе сегодня ожидается четвёртый класс региональной пожарной опасности. Населению рекомендуется воздержаться от поездок на природу.

Правила пожарной безопасности в лесах содержат как общие, так и специальные нормы. К общим требованиям относится, например, запрещение разводить костры в определенные периоды и в определенных лесных массивах, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы и т.п. Запрещается загрязнение леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором.

Правила пожарной безопасности в лесах утверждены Постановлением Правительства и устанавливают единые требования. Нарушение правил в лесах влечет административную ответственность, установленную статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации. На нарушителей могут возложить административный штраф в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Распространённым нарушением является неправомерное выжигание хвороста, на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. Это влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.