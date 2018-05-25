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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

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Марина Ковтун:

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Главная » НОВОСТИ » Северянам можно собирать в лесу грибы, ягоды и хворост без реализации иным лицам
 
 
 
 
25 Мая 2018 года, 19:00

Северянам можно собирать в лесу грибы, ягоды и хворост без реализации иным лицам


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Основным принципом лесного законодательства является обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать плоды, ягоды, орехи, грибы, а также недревесные лесные ресурсы.

Гражданам РФ разрешено осуществлять заготовку и сбор для собственных нужд свободно и бесплатно для использования их в личных целях, без реализации иным лицам. Таким образом, извлечение прибыли от использования собранных недревесных лесных ресурсов является основным критерием, позволяющим определить деятельность по заготовке и сбору таких ресурсов, как предпринимательскую. К таким ресурсам, заготовка и сбор которых разрешена на территории Мурманской области, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая и сосновая лапы, мох, лишайники.

При этом, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов виды деревьев и кустарников, занесённые в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Мурманской области строго запрещена законом. Кроме того, Законом Мурманской области запрещена заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд на территории заповедников, либо на землях обороны и безопасности.

Следует отметить, что пребывание граждан в лесах на территории субъекта Российской Федерации, либо его части может быть ограничено по решению уполномоченных органов исполнительной власти в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также безопасности граждан при выполнении работ. На территории Мурманской области такие ограничения последний раз вводились приказом Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области летом 2016 года.

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