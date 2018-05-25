На территории Кировского филиала АО «Апатит» освящен первый камень, крест и место строительства православного храма

25 Мая 2018 года, 16:05

КИРОВСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - На апатит-нефелиновой фабрике №3 (АНОФ-3) Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро») Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон провел церемонию освящения первого камня, креста и места строительства нового православного храма в честь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона.

«После эпохи официального атеизма возникла потребность в неземной сверхъестественной поддержке. Мы прочувствовали, что ситуация в жизни складывается не в пользу жизни, не во благо, не для здоровья, счастья, благополучия, а наоборот. И попытки решить эти жизненные вопросы своими усилиями успехом не венчаются. И вот тут мы приходим к Богу, - обратился к собравшимся Митрополит Симон. - К Богу приходить нужно не с корыстными расчетами. Не по принципу поиска какой-то выгоды. А со всей искренностью своего сердца».

По словам директора Кировского филиала АО «Апатит» Андрея Абрашитова, для всех работников фабрики и подрядных организаций – это большой и важный шаг по укреплению нравственности, духовного совершенствования.

«Теперь у фабрики есть свой небесный покровитель - Святой Великомученик и Целитель Пантелеимон, - подчеркнул Андрей Абрашитов. - Он будет незримо хранить физическое и душевное здоровье всех работников фабрики и других подразделений, расположенных здесь на промышленной площадке. Настроение, с которым человек идет на работу, в свой коллектив – это очень важно: какие мысли несёт он с собой, настроен ли на честный труд, на ответственное отношение к своему и чужому здоровью и жизни».

«ФосАгро» ведет обширную деятельность в сфере культурного и духовного развития России. Компания вкладывает средства в поддержку духовного наследия, оказывает серьёзное содействие восстановлению и строительству храмов. В частности, при существенной помощи «ФосАгро» были возведены храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа в Кировске и храм Новомучеников и Исповедников Российских в Апатитах, отреставрирована уникальная церковь в Варзуге, восстановлен после пожара Свято – Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь, построена церковь в Старых Апатитах.

Действующие храмы Кировска и Апатитов продолжают оставаться под постоянной опекой компании «ФосАгро», их внутреннее убранство благоукрашается и пополняется святынями.

Небольшие молельные комнаты организованы на всех рудниках комбината «Апатит», а на Кировском руднике с 2017 года открыта церковь святой великомученицы Варвары – покровительницы горняков. Труд у горняков непростой, хорошо, когда есть возможность прямо на рабочем месте получить молитвенную поддержку, почувствовать духовную опору.

Построенный при поддержке компании храм святых Афанасия и Феодосия Череповецких стал кафедральным собором Череповецкой епархии. В Балакове «ФосАгро» содействовала реставрации Свято-Троицкого храма.

«ФосАгро» возрождает дореволюционную традицию строительства заводских храмов. В настоящее время освящены четыре храма в местах работы и отдыха сотрудников компании в Череповце и Кировске. Завершается строительство храма на предприятии компании в Балакове (Саратовская область). Начато строительство храмов на предприятиях компании в Череповце, Кировске, Волхове и Москве.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания дважды в год организует паломнические поездки в итальянский город Бари к мощам великого угодника Божия – Святителя Николая Чудотворца.

Компания взяла на себя заботы по принесению части святых мощей Святителя Николая Чудотворца из Италии в Россию в 2017 году. В течение двух месяцев святыне смогли поклониться 2,5 миллиона паломников.

Во внимание к помощи Русской Православной Церкви, компания «ФосАгро» награждена орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени.