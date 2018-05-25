Премьер по социальным вопросам: Часть людей, которые находятся в возрасте старше трудоспособного, продолжают работу

25 Мая 2018 года, 16:27

РОССИЯ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Правительство вырабатывает консолидированную позицию относительно повышения пенсионного возраста в России, заявила в интервью «Известиям» в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее словам, о решении по этому вопросу будет объявлено сразу после его принятия.

На вопрос «Известий» о пенсионном возрасте Татьяна Голикова ответила неясно. Она отметила, что это сложный вопрос и нужно время, чтобы выбрать консолидированную позицию. Но о повышении пенсионного возраста в России в принципе она сказала: «Реально ли повышение пенсионного возраста? Реально».

Также премьер по социальным вопросам отметила, что для увеличения продолжительности жизни до 78 лет, как поручал президент, необходимо разработать меры по всем возрастным группам. Речь идет и о снижении младенческой и детской смертности. Это вносит существенный вклад в продолжительность жизни.

«Часть людей, которые находятся в возрасте старше трудоспособного, продолжают работу. Это почти 10 млн человек. Другие выбирают уход за детьми, переходя в категорию бабушек и дедушек. А есть те, которые уже вырастили и детей, и внуков, но не хотят уходить из социума и хотят быть активными членами нашего общества. И здесь очень важно — поддерживать и развивать соответствующую инфраструктуру», - заключила Татьяна Голикова.