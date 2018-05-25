Судоремонтный завод в Полярном уличили в сбросе сточный вод с превышением норматива

25 Мая 2018 года, 16:40

ПОЛЯРНЫЙ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ — В Полярном суд обязал Акционерное общество «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» устранить нарушения законодательства об охране водных объектов. Как было установлено, судоремонтный завод, являясь водопользователем, не установил водоизмерительную аппаратуру для учета объемов сброса сточных вод в акваторию губы Пала. Таким образом, был допущен сброс сточных вод с превышением установленных максимальных концентраций загрязняющих веществ.

«Кроме того, предприятие осуществляет сброс недостаточно очищенных сточных вод в отсутствие согласованных нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, а также разрешения на сброс вредных (загрязняющих) веществ в водный объект», - говорится в сообщении Полярного городского суда.

Суд обязал завод обеспечить установку водоизмерительной аппаратуры и очистку сточных вод при эксплуатации очистных сооружений. Судебный акт вступил в законную силу.

Фото: ao10srz.ru