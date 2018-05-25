Ночной пожар на Домостроительной тушили 13 человек

25 Мая 2018 года, 16:35

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Мурманске. Сегодня около 4:00 на пульт пожарной службы поступила информация о возгорании в здании по адресу: г. Мурманск, улица Домостроительная.

В результате пожара одноэтажное здание сгорело полностью на площади 240 квадратных метров. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения: 13 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

Фото: Саня Сальников