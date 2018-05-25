Работники Мурманского морского торгового порта провели «День сирени»

25 Мая 2018 года, 16:10

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ - Вот уже третий год подряд, с наступлением в Мурманске теплых дней, работники ПАО «ММТП» высаживают на городских улицах саженцы Венгерской сирени – замечательного душистого растения, специально адаптированного для сурового заполярного климата.

Подросшие кустики, посаженные мурманскими портовиками в прошлом и позапрошлом году, уже украшают детскую площадку возле памятника «Ждущей» и дорогу к Вечному огню у мемориала «Защитникам Советского Заполярья».

В этот раз 100 новых кустов сирени появились в районе Семеновского озера и Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Именно за развитие парковой зоны в районе Семеновского озера проголосовало подавляющее число жителей города в рамках проекта по созданию комфортной городской среды. И «День сирени» - это вклад мурманских портовиков в это полезное начинание.

«Очень приятно осознавать то, с каким энтузиазмом работники порта принимают участие в акциях по озеленению города и родного предприятия. Только в прошлом году сотни новых деревьев и кустарников были высажены нами на территории предприятия и в прилегающих городских районах. Такую практику мы будем обязательно продолжать. Это важная часть масштабной экологической программы Мурманского морского торгового порта и наши практические шаги в процессе интеграции старейшего мурманского предприятия в современную городскую среду», - отметил генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.