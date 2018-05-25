Акционеры утвердили Александра Брынцева в должности генерального директора Мурманского морского пароходства

25 Мая 2018 года, 16:20

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – 24 мая в Мурманском морском пароходстве прошло годовое собрание акционеров. На нём решались ключевые вопросы, связанные с деятельностью компании. На ГОСе были утверждены результаты 2017 года, избраны составы Совета директоров и ревизионной комиссии.

Одним из основных вопросов повестки дня стало избрание генерального директора ОАО «ММП». Большинством голосов акционеры проголосовали за Александра Брынцева, с конца октября 2017 года исполнявшего обязанности генерального директора Общества. Об этом ранее сообщал «Би-порт». Он приступил к обязанностям генерального директора с 28 октября 2017 года.

Александр Брынцев представил акционерам годовой отчет ОАО «ММП» за 2017 год, в котором отмечено, что Мурманское морское пароходство в отчетном периоде продолжило работать на традиционных направлениях. Увеличилась загрузка флота в таймчартере и на трансатлантических маршрутах. Балкерный флот ОАО «ММП» в 2017 году выполнил значительный объем перевозок в заграничном плавании, доставляя из российских портов в Европу стальные слябы, уголь, апатит, железорудный концентрат. В целом рост перевозок в загранплавании к 2016 году составил 4,6 %.

Получило дальнейшее развитие сосредоточение усилий компании на работе в Арктике. В 2017 году продолжилось сотрудничество с компанией ОАО «Ямал СПГ» на перевозках генеральных грузов направлением на порт Сабетта для реализации проекта строительства завода СПГ и других объектов в рамках комплексного освоения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Общий объем перевозок в каботаже танкерами «Варзуга», «Индига» и «Котлас» вырос в сравнении с 2016 годом на 11%.

В 2017 году более чем на 10 % увеличились доходы компании от прочих видов деятельности, таких как гостиничные услуги, сдача в аренду помещений административных зданий, продажа непрофильного имущества.