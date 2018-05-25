Иностранный гражданин в Мурманске предоставил полицейским поддельную миграционную карту

25 Мая 2018 года, 19:15

МУРМАНСК/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Мурманску получил оперативную информацию о необходимости проверки адреса по улице Свердлова. Там, по полученному сообщению, мог скрываться мужчина, подозреваемый в предъявлении поддельного национального паспорта.

Росгвардейцы совместно с участковым уполномоченным полиции, прибыв по указанному адресу, задержали ранее несудимого мужчину, 1964 года рождения, и доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Как установили правоохранители, гражданин одной из соседних республик, находясь в помещении Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, предъявил миграционную карту и национальный паспорт на своё имя.

Документ имел заведомо подложные оттиски даты штампа о въезде на территорию Российской Федерации через контрольно-пропускной пункт. Мужчина предъявил свои документы сотруднику Управления по вопросам миграции, с целью подтверждения законности своего нахождения и пребывания на территории РФ.

В настоящее время, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, использование заведомо подложного документа».