Школьники из Заполярного и Норильска сразились в турнирах по робототехнике

25 Мая 2018 года, 18:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – В Заполярном состоялись соревнования по робототехнике среди школьников, которые проходят под эгидой образовательной программы «РобоНикель».

Чтобы сразиться за звание лучшего, во Дворце детского творчества в прошедшую субботу, 19 мая, собрались десятки будущих инженеров. Состязались участники в командах, и сразу в двух дисциплинах. Первой стала «Гонка по линии», в которой организаторы оценивали скорость движения робота по прямой, а второй – «робокарусель», где робот должен был преодолевать созданные препятствия и передвигать предметы.

Сразу за Мурманской областью, 21 мая, эстафету соревнований приняли в Красноярском крае. В Норильске участниками первенства стали 22 команды. После «РобоНикель» продолжит свое шествие по городам, и окажется в Никеле, Дудинке, Мончегорске и Чите.

«Норильск и Заполярный – это первые два пункта северной программы соревнований, и тут прошел только их первый этап. Многие его победители смогут отправиться летом в Москву и посетить двухнедельный интенсив и мастер-классы от лучших преподавателей нашей страны», – рассказывает координатор проекта «РобоНикель».

Всего участниками первого этапа стали более 100 учащихся из более чем 50 команд. Организатором соревнований выступает «Норникель», который совместно с московской школой робототехники «Cyber Class» и при поддержке фонда «Живая классика», надеется таким образом сформировать у детей и подростков умение нестандартно мыслить и подготовить высококвалифицированные кадры. В будущем это поможет ребятам определиться с профессией, и возможно, вернуться после учебы в Заполярье, чтобы реализовать свой потенциал на одном из предприятий региона.

Напомним, благодаря проекту «РобоНикель» во многих городах появились школы робототехники. Кружок в Заполярном открылся в марте 2017 года. Тогда на первое занятие пригласили шестиклассников.