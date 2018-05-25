В Мурманске ожидается дождь

26 Мая 2018 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/26 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в заполярной столице прохладная погода. Температура +8...+13°C. Облачность будет переменной, возможны осадки. По области погода также не характеризуется постоянством. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. «Ветер будет западным, северо-западным, сильным, - сообщает заполярный Гидрометцентр. -Температура воздуха ночью +3+8°, днем +8+13°, на юге до +18».

Температурный максимум в этот день наблюдался в Мурманске в 1979-м году -

+24.5, а минимальная температура была в 1993 году:-2.4