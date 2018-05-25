В Коле приставы арестовали игрушки и коляски

26 Мая 2018 года, 11:43

КОЛА/26 мая/ БИ-ПОРТ – В центре Колы закрыли игрушечный магазин. Судебные приставы побывали в торговой точке, занимающейся реализацией детских товаров. У сотрудников службы есть исполнительное производство, возбужденное в отношении владельца магазина.

«Торговая точка располагается в самом центре Колы на проспекте Защитников Заполярья, - сообщил «Би-порту» источник в Кольском суде. – По разным обязательствам, в том числе и по уплате налогов, долги составили более 600 тысяч рублей».

Приставы наложили арест на товары, представленные в магазине, в том числе игрушки и коляски. Если долг не будет погашен, имущество продадут.