В Полярном гимназия завела жирафа

26 Мая 2018 года, 12:45

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ - В Полярном появилась новая необычная достопримечательность, которая заставляет жителей города и его гостей хвататься за фотоаппараты и телефоны. На стене здания около одной из гимназий уличный художник Сергей Берсенев создал арт-объект «Окно с жирафом». При желании искусно нарисованное животное даже можно погладить, что и делают многие горожане.

«Вот такой вот красавчик живет возле гимназии в городе Полярный, - пишут жители города в социальных сетях. - Теперь в городе появилось новое место для фото».

По словам автора изображения, это не последняя его работа на улице.