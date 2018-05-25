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Гость в студии программы «Вовремя» директор Дворца культуры и народного творчества С.М.Кирова Светлана Вагайцева
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Врач, лечившая умершую от рака апатитчанку Дарью Старикову, уволилась
 
 
 
 
26 Мая 2018 года, 13:47

Врач, лечившая умершую от рака апатитчанку Дарью Старикову, уволилась


АПАТИТЫ/26 мая/ БИ-ПОРТ –  Врач, под наблюдением которой находилась умершая от рака северянка Дарья Старикова, уволилась. Напомним, апатитчанка стала известна всей стране после того, как пожаловалась на прямой линии президенту на медиков, спутавших остеохондроз  с онкологией, и недостроенную больницу. После обращения к главе государства Дарью лечили в одной из известных московских клиник с привлечением иностранных специалистов. Однако чуда не случилось, и на днях северянка умерла. Женщину похоронили на родине – в Апатитах. После этого региональное следственное управление заявило о том, что расследование уголовного дела, возбужденного  после смерти северянки, продолжится. Случившееся прокомментировал и главный врач Апатитско-Кировской  ЦГБ Юрий Ширяев, едва не уволившийся из-за скандала с Дарьей.

 «После случившегося с Дарьей Стариковой ушла лечившая ее терапевт, — сообщил он в интервью местному ресурсу ОпенТаун. – Она переехала в другой город». 

По словам официального представителя СУ, сроки расследования уголовного дела могут продлеваться сколько нужно. 

 
 
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