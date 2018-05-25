Врач, лечившая умершую от рака апатитчанку Дарью Старикову, уволилась

26 Мая 2018 года, 13:47

АПАТИТЫ/26 мая/ БИ-ПОРТ – Врач, под наблюдением которой находилась умершая от рака северянка Дарья Старикова, уволилась. Напомним, апатитчанка стала известна всей стране после того, как пожаловалась на прямой линии президенту на медиков, спутавших остеохондроз с онкологией, и недостроенную больницу. После обращения к главе государства Дарью лечили в одной из известных московских клиник с привлечением иностранных специалистов. Однако чуда не случилось, и на днях северянка умерла. Женщину похоронили на родине – в Апатитах. После этого региональное следственное управление заявило о том, что расследование уголовного дела, возбужденного после смерти северянки, продолжится. Случившееся прокомментировал и главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев, едва не уволившийся из-за скандала с Дарьей.

«После случившегося с Дарьей Стариковой ушла лечившая ее терапевт, — сообщил он в интервью местному ресурсу ОпенТаун. – Она переехала в другой город».

По словам официального представителя СУ, сроки расследования уголовного дела могут продлеваться сколько нужно.