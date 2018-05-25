Мурманский блогер в пух и прах разнес «Мусорное гетто» Артема Варламова видео о скандинавских субботниках

26 Мая 2018 года, 14:28

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Известный мурманский блогер Дмитрий Качалов ответил своему московскому коллеге Илье Варламову, опубликовавшему несколько роликов про большое количество мусора в заполярной столице и критику заполярных чиновников. Он обвинил власти Мурманска и региона в неумении работать, а также отверг концепцию проведения субботников.

«Почему в Финляндии могут убирать мусор круглый год, в Норвегии могут, и никто не выходит для этого на субботники», - заявил Илья Варламов.

Однако эту информацию опроверг мурманчанин Дмитрий Качалов, который посвятил свой ролик субботникам в скандинавских странах.

«В Норвегии проводятся субботники, которые называются дюгноды, - объясняет Дмитрий. – У каждого дома есть совет, и он может решить, что всем в определенный день все должны выйти и что-то сделать».

По словам мурманчанина, это могут быть любые работы по благоустройству. К примеру, покраска забора, озеленение и уборка территории. Дюгнод не является обязательным, но это дело чести и совести каждого норвежца. Они говорят, что дюгнод – душа нации, поскольку для каждого гражданина важно жить в чистой стране. Есть субботники и в Швеции. Там вообще люди бегают по утрам и собирают мусор.