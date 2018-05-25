Курорт «Хибины» принял рекордное количество туристов

26 Мая 2018 года, 15:35

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманский туристический кластер было инвестировано 3,2 миллиарда рублей. Вложения позволили привести к очень хорошим результатам.

«Этот год у нас был рекордным, - цитирует ТАСС заявление генерального директора холдинга «ФосАгро» Андрея Гурьева. - 180 тыс. туристов приехало в регион. Выходим в этом году на операционную рентабельность. Курорт будет продолжать развитие и приносить прибыль».

По его словам, компания договорилась о приобретении второй линии горнолыжного подъемника,которая ранее принадлежала другому собственнику.