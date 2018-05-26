Около частного дома в Ловозере установили знак центра Мурманской области

26 Мая 2018 года, 17:01

МУРМАНСК/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Ловозере торжественно открыли географический знак центра Мурманской области. Исследование для его обнаружения провел ученик пятой кировской школы Роман Иванов. Старшеклассник отправил свою работу в областной филиал Русского географического общества, где координаты уточнили и округлили.

«Несмотря на то, что точное место находится в районе Сейд-озера, было решено поставить знак у частного дома на улице Пионерской, - сообщает администрация Ловозерского района. – В этом доме живет один из активистов РГО, который будет присматривать за композицией».

Участие в церемонии принял автор открытия и другие кировские школьники.