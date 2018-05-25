Спецпожарные с семьями провели в Североморске-3 субботник

27 Мая 2018 года, 07:24

СЕВЕРОМОРСК/27 мая/ БИ-ПОРТ – В Заполярье прошел очередной этап акции «Чистые берега», которую МЧС организует по всей стране. Главной ее целью является привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения водоемов и береговых зон. На этот раз участие в акции приняли сотрудники аппарата Спецуправления № 48 МЧС России и специальной пожарно-спасательной части № 11. Субботник проходил на реке Малая Средняя, расположенной в Североморске-3.

«На помощь огнеборцам пришли члены семей и местная детвора, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области. - Ребята с радостью и интересом помогали спасателям собирать мусор по берегу вдоль реки, с энтузиазмом заявляя, что никогда не станут мусорить».

Акция «Чистые берега» продолжится.