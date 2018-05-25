В «Северном Нагороном» «десантники» нырнули в фонтан

27 Мая 2018 года, 11:29

МУРМАНСК/27 мая/ БИ-ПОРТ – Покупатели торгового центра «Северное Нагорное» стали свидетелями забавного происшествия, дискуссия вокруг которого уже развернулась в Сети. Неожиданно для находящихся вокруг посетителей комплекса двое молодых людей нырнули в фонтан, расположенный на первом этаже. Очевидцы успели снять происходящее на видео и опубликовать его.

«Что за странные пингвины побывали в «Северном Нагорном»?», - комментирует автор кадров. Северяне строят разные предположения – от проигранного спора до подготовки к Дню десантника. Охрана торгового центра купающихся не поймала.