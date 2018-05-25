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Сари
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Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

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Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

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Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

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Марина Ковтун:

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Главная » НОВОСТИ » В «Северном Нагороном» «десантники» нырнули в фонтан
 
 
 
 
27 Мая 2018 года, 11:29

В «Северном Нагороном» «десантники» нырнули в фонтан


МУРМАНСК/27 мая/ БИ-ПОРТ – Покупатели торгового центра «Северное Нагорное» стали свидетелями забавного происшествия, дискуссия вокруг которого уже развернулась в Сети. Неожиданно для находящихся вокруг посетителей  комплекса двое молодых людей нырнули в фонтан, расположенный на первом этаже. Очевидцы успели снять происходящее на видео и опубликовать его. 

«Что за странные пингвины побывали в «Северном Нагорном»?», - комментирует автор кадров. Северяне строят разные предположения – от проигранного спора до подготовки к Дню десантника. Охрана торгового центра купающихся не поймала.

 
 
 
 
 
 
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