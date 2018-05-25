В Мурманске пожар у «Арктики» привлек внимание горожан

27 Мая 2018 года, 12:34

МУРМАНСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Загоревшийся мусорный контейнер в самом центре города стал поводом для легкой паники у мурманчан, гулявших рядом. Возгорание произошло сегодня ночью около парковки делового центра «Арктика». Загоревшийся контейнер упал, и часть содержимого высыпалась на землю. На кадрах видео, опубликованного в социальных сетях, видно яркое пламя.

«Пожарных уже вызвали, едут», - комментируют авторы кадров. Между тем, некоторые пользователи социальных сетей возмутились и стали спрашивать, почему свидетели случившегося не попытались потушить пожар самостоятельно.