Губернатор вручила государственные награды в честь 80-летия Мурманской области

27 Мая 2018 года, 13:55

МУРМАНСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманская область отмечает 80-летие со дня образования. В рамках празднования во Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова прошел театрализованный концерт «Славься, Мурманская область!». С круглой датой северян поздравила глава региона Марина Ковтун. Она подчеркнула, что история Мурмана насчитывает более восьмисот лет, но все эти долгие века Кольский край был, по сути, запертой шкатулкой с сокровищами, о которых никто не знал.

«Всё изменил ХХ век. Оказалось, что незамерзающие бухты Мурмана – идеальный выход в океан, а в недрах Кольской земли таятся несметные богатства. Освоение края началось ещё в Российской империи и в полную силу развернулось при советской власти, в годы индустриализации. В Заполярье появились – дороги, города, порты, электростанции, промышленные предприятия. Север из края света превратился в передний край страны. Новый статус и новое имя Кольской земли – Мурманская область – стали символом этого чудесного превращения», – сказала Марина Ковтун.

До начала театрализованного концерта губернатор области вручила высокие государственные и региональные награды. В частности, заведующему детским травматолого-ортопедическим отделением Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Геннадию Лаврушину присвоено Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Звание почетный гражданин Мурманской области получили депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин и народная артистка РСФСР Марина Скоромникова. Знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» награждены: ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кащеев, заместитель директора детской театральной школы города Мурманска Елена Крынжина, преподаватель Мурманского колледжа искусств Александр Феофилактов.