Мурманчане собирают подписи против нахождения в черте города плавучего энергоблока

27 Мая 2018 года, 14:45

МУРМАНСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – В Интернете появилась петиция против нахождения в Мурманске плавучей атомной станции «Академик Ломоносов». Заполярная столица приняла ее в прошлые выходные. В Мурманск станцию отбуксировали, чтобы загрузить в реактор ядерное топливо, а затем доставить на Дальний Восток. Активисты регионального отделения партии «Яблоко» уверены, что станция представляет опасность, поэтому она не должна находиться рядом с населенными пунктами.

«На предприятии "Атомфлот" в границах Мурманска будет осуществлен первый физический пуск атомного реактора ПАТЭС, который ранее планировался на специализированном предприятии "Севмаш" в Северодвинске. Именно первый пуск – самая ответственная и потенциально опасная процедура в эксплуатации любого атомного реактора», - пишут авторы.

По мнению активистов, реакторных установок, у которых вероятность возникновения ядерной аварии бесконечно мала и тем более нулевая не существует. Не является исключением и реакторная установка «Академика Ломоносова». Пока петицию подписали около 60 человек.