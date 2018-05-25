В Североморске на базе вооружения произошел пожар?

27 Мая 2018 года, 15:42

СЕВЕРОМОРСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Североморские интернет-издания со ссылкой на анонимные источники сообщают о пожаре на базе вооружений. Инцидент якобы имел место в войсковой части 77360-Н.

По информации источников изданий, была возможность подрыва боеприпасов, однако об этом никого не оповестили. Пожар начался вчера около полудня. На место происшествия прибыли огнеборцы ВМФ и МЧС. Также в ликвидации пожара принимали участие контрактники.

«Вечером на сайте телеканала «Звезда» появилась информации о проведении в Североморске учений по пожарной безопасности, однако в открытых источниках до этого никаких сведений по этому поводу не было», - пишет сообщество Североморск Онлайн.