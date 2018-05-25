Пожар у ТЦ «Северное Нагорное» прибыли ликвидировать восемь отделений огнеборцев

МУРМАНСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера вечером на пульт тревожной службы поступила информация о возможном пожаре в ТЦ «Северное Нагорное». Посетители почувствовали запах гари. Также сработала пожарная сигнализация.
Случившееся в «Зимней вишне» заставило сотрудники ГУ МЧС отнестись к информации с большим вниманием. На место ЧП отправили восемь пожарных отделений.
Однако такие меры оказались лишними. Помощь пожарных не понадобилась. Источник возгорания находился около торгового центра: горела куча мусора. Она располагалась около воздухозаборника приточной вентиляции, поэтому и сработала сигнализация. Возгорание потушили сотрудники торгового центра.