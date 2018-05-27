В Мурманске отчетно-выборная конференция коммунистов закончилась реанимацией и обращением в прокуратуру

МУРМАНСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Вчерашняя отчетно-выборная конференция регионального отделения КПРФ закончилась скандалом. Часть членов партии не пустила на мероприятие специально нанятая охрана. А одного из коммунистов, по данным свидетелей случившегося, и вовсе скрутили и вынесли из помещения. Мужчине после этого стало плохо, и он оказался в больнице. Его родные намерены писать жалобу в прокуратуру.
Основным итогом мероприятия стало изменение статуса Михаил Антропова. Его лишили должности второго секретаря Мурманского обкома КПРФ.