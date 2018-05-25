Кубок Еврохима – 2018: «Север» – в полуфинале EuroChem Cup

27 Мая 2018 года, 22:17

НОВОМОСКОВСК/ 27 мая/ БИ-ПОРТ – Команда «Север» Ковдорского ГОКа сегодня провела две игры. В первой игре с командой «Ямбург» из Кингисеппа наши парни в ожесточённой борьбе сумели вырвать победу со счётом 6:5, заняв тем самым первое место в группе и обеспечив себе выход в плей-офф турнира на призы МХК «Еврохим».

Сегодня же вечером «Север» четвертьфинальной игре встретился с юными хоккеистами из Лейзенской спортивной академии. Яркая и динамичная игра нашей команды то и дело пробивала оборону швейцарцев. Даже не смотря на то, что соперники «Севера» часто владели численным преимуществом, пробить оборону наших хоккеистом они смогли только один раз. Итог встречи – 8:1, а лучшим игроком этой игры был признан вратарь «Севера».

Огромную поддержку команде оказывают местные школьники. Учащиеся МБОУ «Лицей» во время игры подбадривают ковдорский «Север», скандируя придуманные ими кричалки, а по завершении каждой игры буквально купают каждого спортсмена в овациях.

Завтра команду «Север» ожидает встреча с хозяевами турнира – командой «Виктория» из Новомосковска. В этой встрече будет определён один из финалистов турнира EuroChem Cup – 2018.