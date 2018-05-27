Управляющие компании Мончегорска с нарушениями содержали контейнерные площадки

28 Мая 2018 года, 10:32

МОНЧЕГОРСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мончегорска провела проверку исполнения поднадзорными организациями и ТСЖ закона об охране окружающей среды в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В ходе проверки в деятельности трёх управляющих организаций и трёх ТСЖ выявлены нарушения законодательства в части непринятия мер по контролю за содержанием подрядными организациями контейнерных площадок многоквартирных жилых домов, а также придомовых территорий.

В целях устранения и недопущения выявленных нарушений прокурором в адрес руководителей управляющих организаций и ТСЖ внесено шесть представлений. Устранение нарушений контролируется прокуратурой города.

Фото: Алексей Мкртчян