Авиапассажиры выберут имя для нового «спортивного» самолета авиакомпании «Россия»

28 Мая 2018 года, 11:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыл Airbus A319 «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, которая посвящена российскому спорту.

Россия в 2018 году – это место проведения спортивных состязаний международного масштаба. С начала года прошли чемпионаты Европы по фигурному катанию в Москве и по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Коломне. В мае подошел к завершению чемпионат Европы по борьбе, и совсем скоро – в июне – начнется главное мировое футбольное событие этого года, которое будет проходить на 11 футбольных аренах страны.

С целью поддержки российских спортсменов и сборных, а также укрепления сплоченности болельщиков, авиакомпания представила проект новой уникальной ливреи, которая –наряду с уже популярным «Зенитолетом» - была реализована на одном из воздушных судов флота Airbus A319 «России». В качестве основных элементов эксклюзивной «спортивной» ливреи были выбраны стилизованные образы и атрибутика, которые представляют четыре спортивных вида – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание. Все элементы изображения стилизованы путем полигональной графики, перекликающейся со стилистикой ливреи «Зенитолета», и гармонично интегрированы в фирменную узнаваемую ливрею авиакомпании – для создания единого эффекта движения и полета.

Совсем скоро пассажиры авиакомпании сами выберут название для эксклюзивного самолета. Авиакомпания «Россия» в своей официальной странице в Instagram объявляет творческий конкурс на лучшее название самолета в спортивной ливрее.

Успешный опыт работы перевозчика со сборной РФ по фигурному катанию, а также с такими хоккейными командами как «СКА», «Спартак», «Ак Барс» и «Локомотив» по части чартерных перевозок показывает, что авиакомпания пользуется популярностью в равной степени как у своих пассажиров, так и у больших спортивных коллективов, которые требовательно относятся к соблюдению спортивного режима даже во время перелетов.

С июля 2014 года авиакомпания «Россия» является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит», а легендарный Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS – «Зенитолет» - стал первым воздушным судном, раскрашенным в цвета российского футбольного клуба. С момента презентации в конце 2014 года он завоевал широкую популярность среди футбольных фанатов и авиапутешественников.

Самолет Airbus A319 с бортовым номером VQ-BCP имеет стандартную двуклассную компоновку, которая рассчитана на комфортную перевозку 128 пассажиров. Эксклюзивный «спортивный» борт призван вдохновлять наших спортсменов, болельщиков, а также всех пассажиров на новые высоты и достижения в спорте и активной жизни.

Примечательно, что именно этот борт в январе 2015 года выполнял первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» в Мурманск. Тогда самолет носил имя русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева. Вскоре борт пополнил парк авиакомпании «Россия» и получил имя «Ростов-на-дону».

Фото: пресс-служба авиакомпании «Россия»