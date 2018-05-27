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Главная » НОВОСТИ » В Кировске и Полярных Зорях подешевели «квадраты»
 
 
 
 
28 Мая 2018 года, 12:01

В Кировске и Полярных Зорях подешевели «квадраты»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области постановлением утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения по Мурманску и муниципальным образованиям области за второй квартал 2018 года.

По сравнению с четвёртым кварталом 2017 года стоимость одного «квадрата» осталась такой же в Зеленоборском (15220), Ревде (10609), Никеле (11189), Заполярном (14150), Молочном (33400), Верхнетуломском (14890), Междуречье (15600), Пушном (12270), Туломе (20000), Териберке (15000), Мончегорске (20000).

Квадратный метр жилья стал стоить дороже в Мурманске (43462, в четвёртом квартале 2017 года было 40234), Оленегорске (15000, было 14500), Коле (43462, было 40000), ЗАТО Александровск (14492, было 13100), ЗАТО Североморск (36021, было 35700), Ловозеро (11238, было 10526), Умбе (17140, было 16402), Ковдоре (14900, было 14240) и Кильдинстрое (19797, было 19593). Небольшое увеличение цен наблюдается также в Мурмашах (32685, было 32650), Апатитах (18147, было 18033) и Кандалакше (23830, было 23800).

В двух городах Мурманской области стоимость квадратного метра снизилась по сравнению с четвёртым кварталом 2017 года. Снижение цен – в Кировске (20110, было 20715) и в Полярных Зорях (28200, было 32700).

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