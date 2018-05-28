Мурманская область заняла восьмое место в медиарейтинге регионов по выполнению «майских указов» в сфере ЖКХ

28 Мая 2018 года, 13:32

РОССИЯ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

В десятку регионов РФ по реализации «майских указов» президента в сфере государственного управления вошла Мурманская область. Регион занял седьмое место, медиаиндекс составил 111. В тройке лидеров рейтинга – Приморский край, Тульская область и Краснодарский край.

Мурманская область также занимает восьмую позицию в рейтинге регионов по реализации «майских указов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Медиаиндекс региона – 121. Первые три места медиарейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Воронежская и Иркутская области.

Ранее «Би-порт» сообщал о позициях Мурманской области в других рейтингах регионов по реализации «майских указов». В сфере экономики регион занял второе место, в социальной сфере – четвёртое.