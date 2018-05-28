«Мегафон» помог победить «Студентам года»

28 Мая 2018 года, 14:30

МУРМАНСК/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось награждение победителей традиционного проекта «Студент года». Лучшие из лучших получили дипломы и стипендии главы города, а также подарки от компании «МегаФон» — многолетнего партнёра конкурса. Так, студентке второго курса МАГУ Анастасии Анцыферовой, которая набрала максимальное количество баллов и стала безусловным лидером, представители оператора вручили 4G-планшет.

Конкурс «Студент года» проводится в Мурманске уже 17 лет. В этом году за победу боролись 60 претендентов. Они проходили творческие, спортивные и интеллектуальные испытания, не забывая про учебу — в зачётках участников должны быть только хорошие отметки. В рамках сотрудничества с организаторами конкурса «МегаФон» уже много лет отвечает за реализацию этапа «кейс-задание»: знакомит ребят с трендами в сфере технологий связи и предлагает провести самостоятельные исследования.

В этом году участники с помощью мобильного интернета разработали несколько пешеходных маршрутов, включающих лучшие места для селфи в Мурманске, и сами протестировали каждый пункт. Вместе они сделали около 200 фотографий и продвигали их в соцсетях с хештегами #селфитур и #быстрыймурманск.

«Мы хотели, чтобы задание не только соответствовало вкусам и привычкам современных студентов, но и развивало востребованные профессиональные навыки. Уверен, что опыт создания контента, запуска акций в соцсетях и обработки данных пригодится участникам в жизни и дальнейшей работе», — говорит директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко.

На торжественной церемонии, которая прошла 23 мая 2018 года, в зале заседаний управления Октябрьского округа Мурманска, победители конкурса получили подарки от «МегаФона», а сам оператор — благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество с администрацией Мурманска в сфере молодежной политики.