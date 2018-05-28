Как задать вопрос президенту?

28 Мая 2018 года, 14:40

РОССИЯ/ 28 мая/ БИ-ПОРТ – Официально объявлена дата «Прямой линии с Владимиром Путиным». Она состоится в 12:00 7 июня. Телеканал «Россия 24» будет вести прямую трансляцию. А пока продолжается сбор вопросов. Их можно задать на сайте «Прямой линии», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и через мобильное приложение. Кроме того, вопросы принимают в специальном колл-центре. Об этом сообщает издание «Вести.ru».

Московский колл-центр начал прием звонков и сообщений граждан 27 мая в 8:00. Обращений много и темы самые разные: ЖКХ, социальные льготы, пенсии, зарплаты, образование, цены на бензин. Прямая линия с президентом обещает быть насыщенной.

Звонки принимают диспетчеры, обрабатывают редакторы. У них есть помощники-волонтёры, которые занимаются, к примеру, тем, что делают обратный дозвон абонентам на тот случай, если заданный вопрос требует выяснения дополнительных деталей. Всего задействовано около восьми сотен диспетчеров. Для многих это уже не первая прямая линия с президентом.

Способов задать свой вопрос Владимиру Путину много, как и на предыдущих прямых линиях. Во-первых, это, конечно, звонок на номер 8-800-200-40-40 для граждан России и номера +7-499-550-40-40 либо +7-495-539-40-40 для жителей зарубежья. Задать вопрос можно в СМС и ММS: достаточно отправить сообщение на короткий номер 04040, объем текста не должен превышать 70 знаков. Можно записать и видеозвонок, желательно лаконичный. По опыту прошлых лет, такие материалы получаются очень выразительными. Звонки и сообщения, разумеется, бесплатные.

Также можно задать вопрос главе государства через форму обратной связи на официальном сайте прямой линии Moskva-Putinu.ru или с помощью официального мобильного приложения «Москва — Путину». Наконец, есть соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники», включая приложения для мобильных устройств. С их помощью тоже можно задать президенту не только текстовый вопрос, но и записать короткое видеообращение. Однако основная нагрузка — все-таки на диспетчеров, которые слушают абонентов в режиме нон-стоп.

Все способы отправления вопросов равноценны, все фиксируются и обрабатываются, заносятся в базу. Из поступивших вопросов будут выбраны наиболее интересные и актуальные — они-то и прозвучат во время прямой линии.

Фото: пресс-служба Кремля